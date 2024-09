Letícia Spiller fala de sequestro em bastidores do 'Xou da Xuxa': 'Assustador'

A atriz Letícia Spiller falou sobre a tentativa de sequestro que rolou nos bastidores do "Xou da Xuxa", no documentário "Pra Sempre Paquitas". O episódio aconteceu próximo ao local onde o quadro era gravado, no Teatro Fênix, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o alvo não era a estrela Xuxa, mas a paquita, Letícia Spiller: "Quando eu cheguei ao local, eu conversei com um deles. Ele falou que a intenção deles era levar a Leticia. Ele falou: 'Nós vamos levar ela e a russa'. Nós presumimos que fosse a Xuxa. Mas ele deixou claro que era apaixonado pela Leticia", contou Villares em depoimento.

Segundo informações transmitidas no documentário, Xuxa chegou a perceber uma movimentação suspeita no local. Ela comunicou à polícia sobre ter sentido algo estranho no ar. Na ocasião, os dois homens faleceram na troca de tiros. Dois policiais também foram baleados, e um deles não resistiu.

Durante as declarações, Letícia revelou que a direção escondeu o corrido dela: "Quando eu cheguei ao teatro me esconderam isso justamente para não me afetar. Só me contaram no final do dia. Fiquei bem impressionada", declarou a atriz.

E continuou: "Estou assustada, porque nada acontece por acaso", confessou. "É assustador mesmo. A gente fica mais exposta", completou a beldade, que na época, era conhecida como "Paquita Pituxa Pastel".

