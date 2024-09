Carol Peixinho faz revelação íntima sobre relação com Thiaguinho - (crédito: Instagram Carol Peixinho)

"O amor está no ar!" A Carol Peixinho abriu o coração durante um bate-papo com a amiga, Hariany, sobre o seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. A beldade revelou que, após completarem três anos juntos o artista mandou uma carta e comentou que eles nunca tiveram uma briga.

Durante a conversa, Hariany indagou sobre o casal fazer planos de ter filhos e casar futuramente: "Eu quero perguntar uma coisa, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Já vi que vocês estão fazendo planos de ter filhos e de casar. Como está sendo essa fase da vida para vocês?", perguntou ela.

"Meu relacionamento com o Thiago é muito maravilhoso. A gente fez três anos! E engraçado, ele me escreveu uma carta no dia e falou, 'você tem noção que a gente nunca brigou?', eu não sabia que existia relacionamento assim", frisou Peixinho.

Na sequência, Hariany ressaltou sobre mulheres serem acostumadas com relacionamentos tóxicos, e Peixinho concordou, mas agradeceu por ter vivido experiências ruins em outros relacionamentos. Ela frisou que cresceu como mulher devido aos momentos de vida e amorosos que passou.

Vale ressaltar que, embora tenham assumido publicamente o romance somente no início de 2022, os pombinhos estão juntos desde agosto de 2021.