Fãs de Deolane são assaltados a caminho do presídio - (crédito: Reprodução Instagram )

"Não está fácil para ninguém!" Os fãs da Dra. Deolane foram assaltados a caminho do presídio Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco. Em um vídeo publicado por uma fã, ainda não identificada, algumas mulheres e homens reclamam da segurança no local.

"A gente vem de longe para ser assaltadas? Não tem segurança no lugar. Estamos aqui, não é por acaso. Queremos a soltura da doutora Deolane. Tem gente com problema de pressão", exclamou uma protestante, enquanto era gravada por uma colega.

Vale lembrar que, esse não é o primeiro caso de roubo envolvendo fãs da influenciadora. No início do mês, uma fã relatou que durante o tumulto na porta do presídio Bom Pastor, teve o celular furtado. A jovem chegou a cobrar a beldade por um outro aparelho.

“Eu perdi até meu celular por causa disso, menino! No tumulto derrubaram meu celular estavam querendo roubar até repórter. Bora todo mundo fazer uma ‘cotinha’ para comprar outro celular para mim, por favor, Deolane”, exclamou a fã da influenciadora digital.

Para quem não acompanhou, Deolane foi presa no dia 4 de setembro por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões.