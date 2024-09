Maraisa dá bronca em segurança por falha nos bastidores; veja

A cantora Maraisa, que faz dupla com Maiara, deu uma baita bronca em um dos seus seguranças particular, no último final de semana. Enquanto a beldade subia as escadas para mais uma de suas apresentações no palco, ela se desequilibrou e tombou para o lado.

No vídeo que circula pela internet, Maraisa cobrou por mais atenção do profissional: "Oi gente, boa noite! Está frio, né?", após cumprimentar os fãs, ela se desequilibrou e disparou: "Você é quem tem que me segurar. Não é eu segurar você não", disse a artista, enquanto carregava um copo de bebida alcoólica na mão.

Em seguida, a irmã, Maiara, comentou: "Vai dar tudo certo", disse ela. Entretanto os fãs opinaram sobre a expressão de tristeza no rosto da famosa. Além disso, eles chegaram a comparar a Maiara de tempos atrás, que segundo eles, era mais comunicativa.

"Nossa como Maiara tá sem vida não fala mais nada era tão alegre", disse um usuário. "Uma chapada de pinga e a outra chapada de ozempic", disparou outro. "Nova dupla: Amy e Whitehouse", brincou outro. "Sempre o copo na mão", opinou mais um.

Vale ressaltar que, Maiara tem sido alvo de intensas críticas nas redes sociais desde que começou um processo de emagrecimento drástico. A cantora chegou a perder mais de 30 kg e atualmente pesa apenas 47 kg.