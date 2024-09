Akon da perdido em contratante e empresário toma providências

Akon foi uma das atrações principais do Rock in Rio, no último domingo (22). No entanto, o cantor virou assunto nas redes sociais por causa da performance no evento, visto que teria usado playblack e tido diversos problemas técnicos na apresentação. Porém, nesta segunda (23), outra polêmica envolvendo o nome do artista veio à tona.

Ocorre que, segundo uma casa de shows, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, Akon teria sido contratado por eles para o evento 'After Party Hosted By Akon e Friends', que aconteceria no domingo a noite (22), porém o artista não compareceu e cancelou em cima da hora.

No entanto, o espaço emitiu uma nota lamentando o ocorrido. "Informamos que, por motivos alheios à nossa vontade, na última noite de domingo (22), o artista Akon, sem prévio aviso, cancelou sua participação no evento, tendo descumprido o contrato".

Além disso, o texto acrescentou: "Lamentamos o ocorrido e esclarecemos que compartilhamos o mesmo sentimento de frustração de todos aqueles que compraram os ingressos e aguardavam a presença do artista".

Nas redes sociais, fãs escreveram: "Falta de respeito. Ninguém deu uma justificativa e nem avisaram que ele não ia se apresentar em nenhum momento". "Cancelou porque não canta sem playback". "A passagem do Akon aqui no Brasil tá sendo um fiasco".