Fontenelle detona Gusttavo Lima após cantor ter mandado de prisão expedido

Antonia Fontenelle usou as redes sociais para alfinetar famosos que divulgam jogos de apostas e criticar o cantor Gusttavo Lima, que teve um mandado de prisão expedido na última segunda-feira (23), pela mesma operação que prendeu Deolane Bezerra.



No vídeo publicado pela apresentadora, ela declara: “Meus amores, vocês viram aí, né? Decretada a prisão de Gusttavo Lima. Pra quem tem me acompanhado nos últimos dias tem visto que eu tenho falado não é de hoje que quando o bicho pegar mesmo não vai ter Gusttavo Lima certo, Felipe Neto certo, Neymar certo. Vai todo mundo rodar”.



Além disso, ela acrescentou: “Só que aí no Brasil as pessoas estão acostumadas a: ‘Tem grana, não vai dar em nada’. Eu fiz um vídeo dedicado à Virginia na semana passada. Virginia, você tem 3 filhos pequenos. Todos os nomes que eu falei, botem suas barbas de molho. Depois não digam que eu não avisei”.



Em seguida, Fontenelle parabenizou os responsáveis pela investigação: “Eu preciso parabenizar porque, pela primeira vez no Brasil, algo está funcionando. Pela primeira vez no Brasil a gente tá vendo que não adianta vocês rirem pra cara do perigo, acharem que dinheiro compra tudo porque não compra”.



Por fim, a influenciadora afirmou: “Já temos Deolane presa, Gusttavo Lima teve agora mandado de prisão. Pra quê, gente, Gusttavo Lima? Família margarina, com filhos pequenos, um p*ta cantor, um cara amado pelo Brasil. Pra que fazer isso?" "É pra vocês entenderem que o que estão fazendo é contravenção via internet. O que vocês fazem é errado, é criminoso".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ????Bllog Dos Famosos ???? (@bllogdosfamosos)