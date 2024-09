Mãe de Deolane é solta e faz piada em frente ao fórum

Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, deixaram a prisão nesta terça-feira (24). As duas foram presas no dia 4 de setembro, em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. No entanto, mesmo sabendo que a filha recebeu uma punição severa por se pronunciar durante a investigação, Solange fez uma declaração pública.

Na saída do fórum, logo após ser solta, Solange foi recebida por fãs e brincou: "Calma, gente! Se não, posso ser presa de novo!". Vale lembrar que há algumas semanas, Deolane chegou a receber o benefício de prisão domiciliar, mas com algumas restrições, como não fazer pronunciamento. Contudo, assim que saiu do presídio onde cumpria o regime fechado, a influenciadora falou com a imprensa e perdeu o benefício.

Além de Solange, a advogada também foi solta hoje (24). Deolane estava presa na Colônia Penal Feminina de Buíque (PE), enquanto sua mãe era mantida na Colônia Penal Feminina, em Iputinga. Vale ressaltar que mesmo após serem soltas, elas precisam obedecer algumas ressalvas da Justiça, como não se ausentar da comarca e ficar longe de qualquer atividade relacionada às investigações, como a divulgação de jogos de azar.

Dayanne Bezerra, filha de Solange e irmã de Deolane usou as redes sociais para desabafar: "Só Deus sabe. O fim de um pesadelo, Senhor. Minha mãezinha. Saiu de cabelo esticado". "Senhor, se um dia eu te pedi algo, me perdoe. Só quero minha família unida e juntas".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A véia saindo pleníssima! Estava na cadeia ou no salão fazendo o cabelo?" "Absurdo! A pessoa sendo investigada por lavagem de dinheiro e sai aclamada do presídio, o povo realmente merece os governantes que tem".