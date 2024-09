Equipe de Flor Fernandez se pronuncia após acusações de preconceito

Após ser apontada como racista e gordofóbica por Suelen Gervásio e Flora Cruz, a equipe de Flor Fernandez se pronunciou. As peoas, que estão confinadas no reality 'A Fazenda, se envolveram em uma briga generalizada.

Em um comunicado enviado à imprensa, a defesa de Flor revelou: "Informamos que todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas diante das falsas acusações em seu desfavor. Ressaltamos que, em nenhum momento, a artista Flor Fernandez ofendeu ou incorreu em qualquer crime durante sua participação [no reality]".

Além disso, a própria emissora quebrou o silêncio e deu uma chamada nos confinados após a polêmica. "Atenção, peões. No mundo de hoje, preconceitos de qualquer tipo são inadmissíveis. É dever de todos cuidarmos de nossas palavras e atitudes". "Palavras preconceituosas ferem, e não adianta dizer que não foi essa a intenção. Vamos todos nos esforçar para criar um ambiente de respeito e inclusão. Obrigado".



Ocorre que, depois da Prova de Fogo, Flora discutiu com Flor e afirmou que a apresentadora tinha feito comentários gordofóbicos sobre ela. "Você falou que eu não ia conseguir fazer a prova direito por causa do meu corpo". A peoa então rebateu: "Não, eu falei por causa da perna. Que você não abria a perna rápido".

Contudo, Flora insistiu: "Depois, tu veio falar: 'Índio é o quê? Índio é preto'". Logo depois, Suelen entrou na briga e repreendeu a ex-jurada. Flor então debochou dizendo que um "demônio estava falando no ouvido", se referindo a Gervásio. "Você está confortável no seu lugar de branca. Burra e ignorante que você é. Racismo não se combate com explicação, não. É com porrada", finalizou Suelen.