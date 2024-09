Deolane faz pronunciamento após retornar às redes sociais

Deolane Bezerra fez seu primeiro pronunciamento oficial após deixar a prisão, nesta terça-feira (24). A influenciadora publicou um vídeo em seu Instagram e prometeu soltar mais detalhes sobre o tempo que passou reclusa, em breve.

No entanto, no comunicado, a influenciadora disse: "Boa noite, Brasil. Olha quem apareceu! Gente, nós vamos conversar ainda, tá? Tô aqui com Mamis contando as aventuras da cadeia. Eu estava presa, meu Deus do céu".

Em seguida, ela acrescenta: "Já comi uma tripinha. Olha papis aqui, esse é fod@, esse não larga. Deixa eu falar uma coisa de vocês, vou falar tudo com vocês, estou só organizando as ideias. Porque eu fui querer ser amostradinha e passei mais 14 dias presa", se referiu ao dia em que teve a prisão domiciliar revogada, por descumprir uma ordem judicial.

Além disso, a advogada revelou: "Enfim, meu Deus do céu, tanta coisa para contar. Mas eu tô firme e forte acreditando sempre na justiça de Deus, porque Ele é fiel, justo, e Ele cumpre. E vocês não irão se arrepender de ter me apoiado".

Vale ressaltar que Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, deixaram a prisão nesta terça-feira (24). As duas foram presas no dia 4 de setembro, em uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

