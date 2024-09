Mãe de Deolane, Solange Bezerra diz: "foram dias bem difíceis"

"Aliviada!" A mãe da Dra. Deolane Bezerra, Solange Bezerra, surgiu nas redes sociais para agradecer ao apoio prestado pelos fãs e lembrar que foram dias difíceis que passou na prisão. Em seu perfil do Instagram, a ex-presidiária contou que ainda não está pronta para falar com o público.

"Primeiro de tudo, quero agradecer muito a Deus por me dar essa chance de poder estar falando novamente com vocês aqui, através da tela do meu celular. Confesso que, eu não estou pronta ainda para falar com vocês! Foram dias bem difíceis na minha vida", iniciou ela.

E continuou: "Mas prometo que, assim que eu estiver mais forte, a gente vai conversar. Mas quero agradecer muito todas as mensagens que vocês me mandaram, e reconhecer quem esteve com a gente o tempo todo, foi muito importante isso. Tiramos muitas lições de tudo isso que aconteceu", disse ela.

Além disso, Solange comentou sobre o carinho que recebeu das pessoas na rua: "Quando saí, vi o carinho de todas aquelas pessoas, pessoas que acamparam lá na frente, pessoas que tatuaram o nosso nome na pele, isso foi muito gratificante para mim, porque o diabo tenta a todo momento nos envergonhar ", finalizou ela.

Para quem não acompanhou, Solange Bezerra estava presa na Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, desde o dia 4 de setembro. Ela foi alvo, junto com a filha, na Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco.