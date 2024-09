Neymar tem romance secreto com atriz de ‘Elite’ exposto ao vivo

Como todo bom atacante, Neymar nunca dispensou uma oportunidade. Dessa vez, mais uma das aventuras do craque foi revelada. A atriz Danna Paola, de 29 anos, que atuou na série "Elite", confessou que viveu um romance com o atleta que, na época, atuava no Paris Saint Germain.

Durante uma entrevista no programa 'La Revuelta', da TV espanhola, a beldade contou tudo o que rolou entre eles: "Sim, nos conhecemos. Ele é engraçado", comentou. O apresentador brincou que eles tinham tempo na época e Danna respondeu também levando na brincadeira.

"Sim, um pouco, na verdade... Meu Deus, nunca havia contado isso", revelou ela desacreditada no que estava fazendo. Segundo a mexicana, que viveu a personagem Lucreia, na série, um dos grandes sucessos da Netflix, o romance aconteceu em 2019.

Após a revelação, a beldade deixou claro que, embora gostasse da companhia do atleta brasileiro, sua vida amorosa tomou outro rumo e agora ela está feliz com o atual companheiro, afastando-se do cenário futebolístico.



Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre as declarações: "Esse Ney não deixa uma bola parada", comentou um usuário. "Foi em 2019, ele não estava com a Bruna", relembrou outro. "Vejo ele sendo um bom pai pra todos os filhos, ele se esforça para continuar com a Biancard e com a Mavie", opinou mais um.