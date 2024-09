Karoline Lima expõe ameaça de morte nas redes sociais

Karoline Lima usou as redes sociais, na última terça-feira (24) para fazer uma denúncia grave. A influenciadora revelou que ela e seu companheiro, Léo Pereira, estão recebendo ameaças de morte desde que anunciaram o noivado.

Em uma das ameaças compartilhadas pela influenciadora, a mensagem diz: "Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos". O texto deixou os fãs chocados.

Além disso, Karoline Lima também mostrou outro print, onde o usuários escreveu: "Só foi ele começar a c… essa p… Maria chuteira que ele ficou uma m… dentro de campo. Eu quero a morte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente'.

No entanto, as mensagens ofensivas e até mesmo criminosas não pararam por aí. Karoline aproveitou para dizer: "Vou começar a expor mesmo pra vocês entenderem o que rola. Pessoas assim não representam a torcida do Fla".

Após o relato da influenciadora vir à tona, alguns seguidores escreveram: "Gente, essa menina só entra em polêmica". "Tava na cara que aquela interação toda com a torcida não ia dar certo, só ela não via". "Verdade seja dita. Depois que ele se envolveu com essa mulher, o rendimento dele em campo baixou muito".