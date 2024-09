Virgínia revela problemas com cesariana no pós-parto

Virginia Fonseca usou as redes sociais para desabafar com os seguidores, nesta quinta-feira (26). A influenciadora revelou que quebrou algumas recomendações médicas do pós-parto e acabou fazendo esforço descenessário. Por conta disso, precisará ficar de repouso após a cicatriz inchar.

Em um vídeo publicado no Instagram, a esposa de Zé Felipe disse: "Eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu vou pedir para ninguém julgar. Vou pedir para vocês não me xingarem, porque às vezes eu fico até com medo de falar um trem aqui porque vocês me xingam".

No entanto, mesmo com receio de desabafar que teve complicações, ela continuou: "Mas assim, vocês tem que entender que às vezes a gente erra. Todo mundo erra sempre. Ontem eu acabei fazendo mais esforço do que eu devia, mas é porque eu estou bem, sabe?"

Contudo, Virgínia acrescentou: "Então, às vezes eu esqueço que eu estou com 18 dias pós-parto, porque eu estou bem”, ela compartilhou em seu relato. A única coisa que eu tô sentindo é dor de cabeça, mas em questão da cesárea tá tudo bem!".

Por fim, ela completou: "E ontem eu fiz um pouco de força a mais, sabe? E a minha cesárea no final do dia inchou. Ela está um pouco mais inchada. Então, hoje eu vou ficar mais quieta e fazendo compressa de gelo".