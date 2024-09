Motivo de Andressa Suíta não ser investigada em operação vem à tona

O motivo de Andressa Suíta não ser investigada durante a "Operação Integration" veio à tona. Apesar de permanecerem juntos há 12 anos, a influenciadora e Gusttavo Lima são divorciados. Pode parecer estranho, mas os pombinhos, no papel, não são um casal.

Por essa razão, o nome de Andressa Suíta não aparece no inquérito que investiga supostos crimes de lavagem de dinheiro envolvendo sites de apostas e o "maridão". Vale lembrar que, na última segunda-feira (23), os documentos apresentados pela defesa do cantor à Justiça, revelavam o verdadeiro status do artista.

Na declaração constava: "Nivaldo Batista Lima (verdadeiro nome de Gusttavo Lima), brasileiro, natural de Presidente Olegário-MG, nascido aos 03/09/1989, cantor e compositor, divorciado", revelou o documento apresentado em sua defesa após o decreto de prisão preventiva.

Para quem não acompanhou, o cantor teve a prisão decretada, na última segunda-feira (23), no âmbito da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo bets. A operação é a mesma que prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

Contudo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou, na tarde da última terça-feira (24), a ordem de prisão preventiva contra Gusttavo. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão.