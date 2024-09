Deolane se arrepende de ajudar presa após descobrir crime cometido

Durante um bate-papo com o amigo, Luiz Bacci, a Dra. Deolane Bezerra, revelou em detalhes alguns momentos que marcaram a sua passagem na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco. Dentre eles, a advogada contou que se arrependeu de ter ajudado uma detenta ao descobrir o crime cometido.

Na ocasião, a influenciadora disse ao jornalista que dividiu espaço na cadeia com uma mulher que esquartejou e congelou a própria filha de 10 meses. Simary confessou ter matado a filha de 10 meses com chumbinho.

No entanto a história, que chocou a influenciadora, teve um desdobramento macabro. A criança estava sendo mantida congelada no freezer pela mãe há cerca de 30 dias. O apresentador contou que o caso deixou a advogada assustada.



Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da beldade: "Mas o caso dessa mãe claramente foi descontrole psicológico e não maldade", opinou um usuário. "Está repreendido! Deus me livre! Meu Deus eu não me vejo sem minha filha nunca. Como essa mulher conseguiu?", indagou outro.

Vale lembrar que, Deolane estava presa desde o último deia 10 de setembro. A famosa tinha recebido o direito de prisão domiciliar. No entanto, após descumprir algumas regras, ela voltou a ser presa e transferida para outro presídio.