Pabllo Vittar sobre ser drag queen: "calcinha apertando os ovos"

A irreverente Pabllo Vittar divertiu a web durante um breve desabafo sobre a vida de uma drag queen. A cantora brincou, e falou sobre estar sempre produzida e disse que, se fosse para ser natural, teria seguido outra carreira. Ela ainda disparou uma frase cômica que deixou os internautas chocados.

Dentre as declarações, Pabllo disse: "É pra entregar naturalidade? Eu não sou natural. Se fosse natura, eu era advogada, médica, professora. Sou drag queen, tem que ser editada, filtro, luz, quilos e quilos de maquiagem, cabelo, calcinha apertando os ovos", afirmou a famosa.



Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o desabafo da beldade: "Queria estar editada igual a ela! Que corpo maravilhoso", disse um usuário. "Concordo plenamente com a mãezinha", comentou outro. "A sinceridade kkkkkkkk não aguento", se divertiu outro.

Durante uma entrevista concedida à revista "Capricho", a artista revelou que sempre soube os desafios que enfrentaria como drag. Ela ainda celebrou poder encontrar no Brasil referências que serviram de inspiração.

“É muito bom ter referências nacionais incríveis, como Joelma, Paulinha Abelha e outras ‘gatas’ que eu ouvia quando era criança. Elas moldaram a forma com que me apresento no palco e sou fã delas e escuto até hoje", afirmou.