Atriz Giselle Itiê revela sequelas sofridas após ter sido estuprada

A atriz Giselle Itiê desabafou sobre um momento delicado que passou em sua vida. Durante a apresentação do podcast "Exaustas", a mexicana desabafou sobre traumas do seu passado. A famosa intérprete de "Bela, A Feia", contou que sofreu abusos sexuais, e que perdeu a virgindade em um estupro.

"Com 17 anos, eu perdi a minha virgindade em um estupro. E foi neste momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era oca. Passei a ter uma depressão profunda, bulimia, anorexia nervosa. Eu me cortava, e tudo que eu queria era desaparecer de vez", iniciou ela.

"Quanto mais eu me tornava mulher, mais objetificada me sentia. E o vácuo foi crescendo, e comecei a me machucar. De verdade. A me cortar. Até que eu tentei tirar a minha vida. As várias situações que me atravessavam só confirmavam o quanto meu corpo era nojento, meu corpo era culpado", disse a atriz.

"Foi muito importante ter falado. Porque, infelizmente, não é sobre mim. É sobre muitas mulheres que passam por isso. Fui eu que falei, mas todas as mulheres, se buscarem [caso similar], vão encontrar. Sinto que dar nome e entrar em contato com essas dores mais profundas é necessário para uma sociedade mais saudável."

Por fim, Gisele falou sobre feridas: "E olhar para essa dor também. A gente fala o tempo inteiro sobre isso, sobre olhar para essa ferida, para que um dia ela possa ser olhada de uma forma menos dolorida, né?", complementa Samara. "A minha dor já machucou milhares de mulheres. É importante entender que a gente não está sozinha."