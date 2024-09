Andressa Urach anuncia fim do namoro e pega fãs de surpresa

Andressa Urach usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27/9), para revelar aos fãs que seu relacionamento com Lucas Ferraz, chegou ao fim. A notícia deixou os fãs chocados, já que há cerca de duas semanas o casal havia assinado um contrato de namoro e se mudaram para a mesma casa.

Em uma foto do casal compartilhada no Instagram, a modelo de conteúdo adulto escreveu: “Venho informar a todos que eu e Lucas Ferraz terminamos o nosso namoro e não vamos falar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão de todos! Foram meses muito bons e desejamos sucesso em todas as áreas da nossa vida e o que prevalece é a amizade”.