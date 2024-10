Irmã de Deolane alfineta Gusttavo Lima: "não fugiu de nada"

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, saiu em defesa da influenciadora nas redes sociais, no último domingo. Dayanne perdeu a paciência após ver comentários de internautas criticando a empresária por ter sido presa.

Tudo começou após a web apontar que Deolane teria postado uma indireta a Gusttavo Lima, que chegou a ter prisão preventiva decretada na mesma operação em que ela foi presa. A influenciadora compartilhou uma música do cantor chamada "Ficha Limpa".

No entanto, uma página do Instagram publicou uma notícia sobre o caso e uma internauta escreveu: "Até agora a única presa foi a senhora". E em seguida, ela ainda completou: "Tá com muita moral [para debochar] não".

Contudo, Dayanne Bezerra não gostou do comentário e saiu em defesa da irmã. A advogada escreveu: "Está sim, porque saiu pela porta da frente e não fugiu de nada". Ela se referiu ao Gusttavo Lima ter ido para os Estados Unidos quando descobriu que teria um pedido de prisão decretado.

Vale lembrar que Gusttavo Lima teve seu pedido de prisão preventiva revogado, na última terça-feira (24), após um dia do mandado ser expedido. A decisão foi do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Além disso, o sertanejo não teve mais seu passaporte apreendido, nem seu porte de arma cassado.

