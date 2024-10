Gusttavo Lima abre o jogo sobre casa de bet e faz revelação

Gusttavo Lima se pronunciou pela primeira vez, após reportagem exibida no Fantástico deste domingo (29) sobre a investigação da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro feito por plataformas de jogos on-line, as chamadas “bets”. De acordo com a matéria, a prisão do cantor – que aparece como um dos investigados -, foi determinada no dia 16 de setembro, com base na teoria que o artista teria ajudado dois foragidos da Justiça.