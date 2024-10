Cíntia Chagas revela o que a fez se separar: "situação grave"

Cíntia Chagas decidiu se pronunciar e abriu o jogo sobre o que motivou o fim do casamento. A influenciadora e o deputado estadual Lucas Bove deram fim ao matrimônio após 3 meses de casados e deixaram a web em choque.

Em um pronunciamento oficial, Cíntia disse: "Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, ATÉ HOJE".

Além disso, ela pontuou: "O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica".

No entanto, a influenciadora ainda declarou: "Para que os ataques cessem, não vejo saída a não ser afirmar que PRECISEI pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Por tudo isso que eu sempre penso: preservem suas vidas pessoais. Não é porque se trabalha com rede social que precisa expor a vida privada". "Não interessa a ninguém os motivos do seu divórcio, somente a você e ele".