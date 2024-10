Jojo Todynho está de namorado novo; veja quem

O amor está no ar. Jojo Todynho usou suas redes sociais para mostrar que está muito bem acompanhada. A cantora compartilhou a primeira foto ao lado do novo namorado. É o primeiro relacionamento que a artista assume desde que terminou o casamento com Lucas Souza.

No entanto, o sortudo que conquistou o coração de Jojo chama-se Kleber Bulhões. Os dois se conheceram através de um aplicativo de paquera, há cerca de 3 anos atrás, segundo revelado pela artista em uma entrevista ao jornalista Leo Dias.

E para quem pensa que o romance é apenas momentâneo, se engana. A cantora revelou que teve até mesmo um pedido oficial. Os dois assumiram publicamente o namoro através de uma foto publicada nas redes sociais. No registro eles aparecem em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos.



Kleber Bulhões é empresário e, diferente de Jojo Todynho, possui uma conta fechada no Instagram, onde acumula cerca de 30 mil seguidores. Ele vive em Los Angeles e é faixa marrom de jiu-jitsu. Inclusive, a cantora ainda não falou sobre como irá manter um relacionamento a distância.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Cara, que demais vocês dois juntos". "Enfim um homem com cara de homem". "Será que esse vai aguentar uma hora até a língua grangrenar?" "Felicidades!! Você merece, Jojo".