Gusttavo Lima nega fuga, esclarece ida aos EUA e vira piada

O Gusttavo Lima resolveu esclarecer os últimos acontecimentos envolvendo o seu nome, na última segunda-feira (30). Em uma live, o artista falou sobre o seu envolvimento com a "Vai de Bet" e ainda esclareceu a sua ida aos EUA. No entanto, as declarações dele viraram piada entre os internautas.

Durante a live, o artista negou os rumores de ter fugido para os Estados Unidos, e explicou: "Eu não preciso disso. Jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Tenho empresas aqui nos Estados Unidos, vivo aqui desde 2022 e fico entre o Brasil e os EUA", ressaltou ele.

Entretanto, os usuários do Instagram parecem não ter acreditado nas declarações do famoso: "Tá com medo bb", escreveu um internauta. "Se tá tranquilo por que cancelou o show em Pernambuco?", indagou outro. "Eu acredito no papai Noel também", escreveu mais um.

Além disso, na transmissão ao vivo, Gusttavo falou com um de seus advogados. Ele mostrou documentos que, na sua visão, comprovou a venda de aeronaves para outras empresas, investigadas no âmbito da Operação Integration.

Por fim, o artista disse acreditar na Justiça: "Tem os nossos amigos, da parte tributária, financeira. Eles disseram,´Gusttavo não tem [nada de errado]’. Estou muito tranquilo, acredito na Justiça do Brasil, acredito na Justiça de Pernambuco. Acredito que isso acabará o mais rápido possível”, declarou o sertanejo.