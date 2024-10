Gabi Martins descobre traição do deputado Euclydes Pettersen

A ex-BBB Gabi Martins descobriu que estava sendo traída pelo deputado Euclydes Pettersen. De acordo com o colunista Léo Dias, o político namorava outra mulher quando se envolveu com a famosa. O ex-casal vinha sendo flagrado juntos desde o início do ano.

Entretanto, a relação entre o político e a mulher misteriosa já teria alguns meses. Além disso, segundo fontes de Governador Valadares, local de onde é o político, o namoro é assumido. Volta e meia eles deixavam de se seguir nas redes sociais e vice-versa.

Na ocasião, a beldade, com o semblante cabisbaixo, deixou algumas declarações sobre a vida, em seu perfil do Instagram: "Eu acho que todas as coisas que acontecem na nossa vida. Tanto boa, quanto ruins, tem o dedo de Deus. Uma folha não cai do céu sem que Deus queira", iniciou ela.

E continuou: "E Deus é tão perfeito, que ele ele vai revelando coisas que você quer e o que não quer ver. E é claro que o tempo e a maturidade, são essenciais para você saber reagir as coisas que acontecem a sua volta. Saiba como reagir às situações", disse ela.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a traição: "Esse pessoal da família tradicional brasileira é muito lindo", debochou um usuário. "A 'pobi' da Gabi não acerta um", opinou outro. "Então a Gabi, era a amante...", indagou mais um.