Influencer que casou consigo mesma morre após cair do 5º andar - (crédito: Reprodução Instagram )

A influenciadora, Kübra Aykut, de 29 anos, que ficou famosa após casar consigo mesma, morreu ao cair do 5º andar de um prédio no distrito de Sultanbeyli, em Istambul, na Turquia. A fatalidade aconteceu, na última quarta-feira (23). O falecimento da jovem foi confirmado pelo jornal Türkiye Today.

Entretanto, o caso está sob investigações das autoridades para saber o que de fato aconteceu. Algumas testemunhas apontam que a moça possa ter cometido um suicídio. Em contrapartida, vizinhos apontam ter sido um acidente.

Além disso, pessoas próximas à Kübra Aykut, contaram que ela deixou um bilhete revelando seus sofrimentos diários. Porém um detalhe chamou a atenção dos internautas: uma carta. No envelope ela deixou um número de telefone.

Nas redes sociais, os usuários comentaram sobre a tragédia: "Lamentável! Uma jovem linda, na flor da idade... uma pena", escreveu um internauta. "Mas sabem de quem é esse número que ela deixou?", indagou outro. "A solidão é algo sério e as pessoas têm que rever isso", frisou mais um.

Vale lembrar que, o casamento foi realizado em dezembro de 2023. O vídeo da cerimônia chegou a atingir 19,7 milhões de visualizações apenas no Instagram. Na gravação, ela aparecia vestida de noiva, dançando e se divertindo com as amigas.