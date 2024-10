Gusttavo Lima toma atitude drástica sobre shows pagos com dinheiro público

Durante uma live realizada, na última segunda-feira (30), o cantor Gusttavo Lima surpreendeu o público ao revelar que não fará mais shows bancados por prefeituras do país. Segundo o artista, o assunto envolvendo o dinheiro público vem sendo um incômodo para a sua carreira.

Nas redes sociais, o músico se desculpou com os fãs após precisar cancelar uns de seus shows: “Peço desculpa a todos os fãs de Pernambuco, mas como era show de prefeitura... De uns dois anos pra cá é toda hora, 'Gusttavo Lima faz show de prefeitura'. Se a gente fizer 10 shows por ano...", iniciou ele.

E continuou: "E outra coisa: são os shows mais baratos do Gusttavo Lima. A gente faz um preço especial para ter acesso aos nossos fãs. Isso gera economia. Mas está tudo bem”, disse o sertanejo. “Mas só o Gusttavo Lima que faz show de prefeitura? Nenhum outro artista faz isso, não?”, indagou ele.

E finalizou afirmando que passará a vetar estas apresentações. “Se é isso que fica espetando o Gusttavo, então não vai ter mais”, afirmou o artista que foi alvo de operação que investiga bets, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

Vale lembrar que, em 2022, a contratação de Gusttavo Lima, com pagamento de cachê próximo ou acima de R$ 1 milhão, por parte de prefeituras no país, foi alvo de investigações do Ministério Público em diferentes estados, com o objetivo de averiguar possíveis irregularidades nos acordos milionários.