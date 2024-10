Hater de Taylor Swift paga 4 mil dólares por violão autografado e o destrói

"Inacreditável!" Um idoso comprou um violão no valor de R$ 4 mil dólares, autografado pela cantora Taylor Swift e, após a aquisição, destruiu o instrumento usando um martelo, que carregava em uma das mãos.

No vídeo, o homem, que tem dificuldade para caminhar, sorrir enquanto depreda o objeto estimado em mais de R$ 20 mil reais. Nas imagens, ele ameaça disparar o violão contra o chão, mas é impedido por um dos organizadores do leilão.

De acordo com um site internacional, o leilão foi em meio ao jantar anual "Ellis County WildGame", uma organização sem fins lucrativos que arrecada dinheiro para beneficiar a educação agrícola de jovens no Condado de Ellis.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a atitude do "senhorzinho": "Tive informações que Taylor vai precisar de terapia pra voltar a dormir depois disso", brindou um usuário. "um homem velho se prestando a um papelão desse", comentou outro. "A pior pobreza é a de espírito", escreveu mais um.

Vale ressaltar que, até o momento Taylor Swift ainda não se pronunciou. Ela, atualmente, está envolvida com as datas finais da recordista "The Eras Tour". Com datas entre 6 e 8 de dezembro para findar as apresentações.