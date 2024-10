Vaza primeiro flagra de Sandy com novo namorado médico

Sandy é flagrada com suposto namorado - (crédito: Reprodução Instagram )

A Sandy foi flagrada curtindo um passeio com o novo namorado, o médico Pedro Andrade, nesta terça-feira (1º). Os pombinhos chamaram a atenção ao visitar uma sorveteria em Campinas. De acordo com o jornal Extra, o casal mantém um relacionamento há cerca de dois meses.

Entretanto, a cantora e o médico estavam acompanhados do filho Theo, de 10 anos. Durante o passeio em um local público, a cantora, atendeu aos pedidos de fotos de alguns fãs. Usando óculos escuros, a artista exibiu um sorriso tímido, mas bem educado com o público.

Para quem não conhece, Pedro Andrade tem 34 anos, é médico, formado na Universidade Cidade de São Paulo. Além disso, ele é doutorando em genômica pela USP. O doutor tem a sua própria clínica, que atende celebridades como o novelista Walcyr Carrasco.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o flagra: "O q eu gosto na Sandy é que ela é conhecida pelo trabalho, e não pela explanação de vida pessoal. A diva sabe viver", ressaltou um usuário. "Fofoca de gente famosa de verdade, é disso que a gente gosta", comentou outro. "Mistura de Cauã Reymond e Felipe Tito", disse mais um.

Vale lembrar que, esse é o primeiro relacionamento que a famosa surgiu desde o fim do seu casamento com o músico Lucas Lima, com quem ficou por cerca de 24 anos, oficializando o matrimônio em 2008, e gerou Théo, fruto da união entre eles.