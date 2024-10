Gato Preto afirma que Bia Miranda fez aborto de segundo filho

O influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, revelou em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira (2), que Bia Miranda realizou um aborto. A neta de Gretchen estava aguardando pelo segundo filho, fruto de seu relacionamento com o rapaz.

Entretanto, Gato Preto descartou qualquer reconciliação com a influenciadora: "Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa. Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto aqui na minha", disse ele.

Na publicação, os internautas comentaram sobre as declarações: "Ele só postou aquele print dela falando sobre isso para caírem matando em cima dela e ela acabar não tirando. Ela fez mesmo assim", escreveu um usuário. "Isso se realmente existiu uma gravidez né! Parem de dar palco pra esse povo", opinou outro.

Vale lembrar que, no último final de semana, o ex-casal causou um rebuliço na web com a separação. Após anunciar, em um motel ao lado de uma outra mulher, que não estava mais com Bia, a influenciadora noticiou que estaria grávida mais uma vez.

"Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano", escreveu Samuel Sant'Anna ao compartilhar uma captura de tela de uma chamada de vídeo com Bia, na qual ela aparece segurando um teste de gravidez positivo.