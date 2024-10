Lucas Souza debocha de Jojo Todynho e causa revolta na web

Lucas Souza causou burburinhos na internet após compartilhar um vídeo onde aparece ironizando algumas falas de Jojo Todynho. O influenciador dublou alguns momentos onde a cantora comenta sobre o relacionamento dos dois.

No vídeo, o ex-marido de Jojo dubla algumas falas onde ela exalta o ex-companheiro. "Só me casei com o Lucas porque ele me trata da forma que eu mereço". "Se eu sou tratada igual princesa, ele é tratado igual príncipe".

Em outro trecho, o influenciador debocha de outras falas onde a cantora o critica, logo após o término: "O maior arrependimento da minha vida, eu estava maluca". "Aproveitador safado". Eu tenho vergonha", disse Jojo.

Vale lembrar que os dois se divorciaram em novembro de 2022, após ficarem casados durante dez meses. O término foi conturbado. Na época, Jojo disse que havia descoberto que o ex-companheiro era bissexual e depois o acusou de usar a imagem dela para ganhar fama.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "O único conteúdo dele é ela". "Esse não cansa, né?!" "Só tem engajamento quando fala da ex". "Por isso que deixei de seguir, ele sabe que se aproveitou e só aparece assim".