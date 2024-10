Lucas Souza faz chacota de Jojo Todynho e movimenta web

O Lucas Souza resolveu fazer do limão uma bela limonada! O ex-A Fazenda surgiu nas redes sociais dublando algumas falas polêmicas da sua ex-esposa, Jojo Todynho. No áudio, Jordana elogia o ex-militar quando casados e, em seguida, arrasa com ele, quando separados.

Na legenda publicada no TikTok, Lucas ironizou a situação e escreveu que precisa de 'vaquinhao' para ajudar a pagar o processo vindo da ex. "Vaquinha para pagar o processo nos comentários", disparou ele em seu perfil.

Entretanto, nos comentários, os fãs elogiaram a nova fase da famosa e aproveitaram para cutucar o ex-marido de Jojo. "Enfim um homem com cara de homem", "Olha ela de romance", "Agora arrumou um pretão, nem precisa mais ficar uma hora com a cara lá", comentou.

Vale lembrar que, a união do ex-casal durou menos de um ano. Os dois se separaram em outubro de 2022. Além disso, durante a participação no reality ' A Fazenda', Jojo abriu detalhes do que motivou o divórcio e chegou a expor conversas de Lucas com outros homens.

Em seu perfil do Instagram, Jordana desabafou. Após ver o sucesso que o ex-companheiro estava fazendo na casa a beldade resolveu detalhar como foi o matrimônio: "Meu casamento com o Lucas acabou porque peguei conversas dele com homens.

