A Fazenda: Gizelly relata sintomas de gravidez e preocupa web

A Fazenda 16 mal começou e Gizelly Bicalho já é a segunda participante a achar que está grávida, mesmo o programa ainda não ter formado nenhum casal. A ex-BBB preocupou os outros peões ao apontar que o mal-estar, que tem sentido ultimamente, poderia ser uma possível gravidez.

Durante um bate-papo com os outros peões da casa, a advogada revelou que não estava se sentindo bem. "Estou com azia, peitos inchados, vomitei, e tem três meses que eu não menstruo", disse ela. Após as declarações, os amigos de confinamento especularam que a peoa estivesse de fato grávida.

Na ocasião, foi levantado o assunto entre os peões, que a médium, Lene Sensitiva, previu uma gravidez no reality. Vale lembrar que, durante uma entrevista com Lucas Selfie, a vidente afirmou que "A Fazenda 16" teria, pela primeira vez, uma participante grávida, a revelação chocou o apresentador.

"Primeira vez em um reality show no Brasil terá uma participante gravidinha. Não me peçam nome", disparou a sensitiva. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da peoa e comentaram sobre Raquel Brito, que também acreditou numa possível gravidez.

"Eu acho que seja mais a Raquel com aquela barriga de 6 meses", opinou um usuário. "Mais a irmã do Davi está grávida?", indagou outro. "Deve ter um boto ai", brincou mais um. "Já tem quanto tempo de fazenda?", questionou outro.