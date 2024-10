Patrícia Abravanel fica em saia justa com Marrone no Programa Silvio Santos - (crédito: Reprodução SBT )

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, no Programa do Silvio Santos, deixou Patrícia Abravanel em uma saia justa, no último domingo (29). O artista, por diversas vezes, ficou em cima da apresentadora, aparentando estar desorientado, o que gerou incômodo na plateia e nos telespectadores.

Nas imagens, Marrone surgiu, aparentemente, alcoolizado, usando óculos escuro, enquanto Patrícia fazia as questões da dinâmica. No entanto, a apresentadora tentou disfarçar o climão, mas as expressões faciais da empresária deixaram claro que ela não estava se agradando da postura do sertanejo.

Vale ressaltar que, recentemente, o artista passou por uma cirurgia nos olhos e, por esta razão os óculos escuros. Entretanto, os internautas comentaram sobre o episódio constrangedor: "Chegou perto demais msm, inconveniente", comentou um usuário. "Parece aqueles idosos em bar que fazem brincadeiras aleatórias", comentou outro.

Vale ressaltar que, em 2021, Patricia Abravanel começou a apresentar o dominical junto ao pai. Após a morte do pai, a apresentadora comanda o programa soberana e no lugar onde mais gosta de estar: ao lado de seu auditório, com suas colegas de trabalho, que são parte fundamental do programa.

Além disso, no SBT, a apresentadora já esteve a frente dos programas Cante se Puder, Máquina da Fama, Topa ou Não Topa, Cante se Puder e divide a apresentação do Roda a Roda Jequiti com a irmã, Rebeca.

