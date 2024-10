Juju Ferrari é expulsa da festa de Andressa Urach após armar tumulto

O aniversário da Andressa Urach está dando o que falar! O evento que aconteceu, na quarta-feira (2), foi marcado por um barraco daqueles. A influenciadora Juju Ferrari acabou sendo expulsa da festa carregada por seguranças que estavam no local.

De acordo com a aniversariante, a loira estaria a incomodando. Após cantar o tradicional parabéns, a atriz pornô teria falado de Jesus aos convidados. No entanto, parece que Juju não se agradou e teria jogado bebida em Urach enquanto fazia um discurso no palco.

Na ocasião, a produtora resolveu usar o microfone e determinar a expulsão da convidada: "Sai daqui, sai daqui! Tira essa barraqueira louca, maluca. Sempre tem um satanás, né?", exclamou Urach. "Quem me viu na Fazenda sabe que seria pior. Tira ela, essa louca! Vamos dançar, vamos curtir e usa camisinha!"



E continuou: “Vai falar de Jesus, o demônio detesta. Vamos continuar a festa. Oh, isso é a vida, entendeu? Essa é a lição que a gente toma. A gente faz o bem e sempre vem as lutas. O que a gente faz? Sorri e segue em frente”, completou Andressa.

Nas imagens, Juju é carregada até o lado externo do salão. Enquanto isso, a influenciadora aproveitou para quebrar algumas taças e gritar que a soltem. O local estava lotado de convidados, que presenciaram o papelão que a loira passou. Veja o vídeo.