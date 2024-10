Esposa de Israel Novaes se pronuncia após fala polêmica de sertanejo

Laura Novaes usou as redes sociais para rebater as críticas que Israel Novaes vem recebendo, após o sertanejo afirmar que "luta para ser fiel". A esposa do cantor pareceu não se importar com a declaração, enquanto a web ficou indignada.

No pronunciamento, ela explicou: "Eu preferia fingir que não vi nada disso na rede social, quem me conhece sabe. Mas, não tem como. Tem muita gente me desejando força, dizendo que esse cara não me ama, mas eu acho exatamente o contrário".

Em seguida, ela acrescentou: "Quanto mais a pessoa finge e quer parecer ser alguém, é que ela não está sendo verdadeira de verdade. Eu acredito que a fidelidade é uma luta diária, tem que lembrar daquilo, do ‘sim’. E essa mudança é porque Deus ajudou, ele quis amadurecer, eu acredito que tem um propósito no meu casamento".

Ocorre que durante entrevista ao "Tem Base Podcast", o sertanejo revelou: "Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta. Se eu luto, significa que é difícil".

Além disso, Israel disse: "Estou em construção. Talvez, daqui a um tempo, vou falar que não tenho dificuldade nenhuma de ser fiel, porque estou nessa transição, tenho três anos de casado, vou fazer quatro. Mas vivia intensamente essa coisa, tive que sair, primeiro tive que entender se iria dar esse passo, não acredito que as coisas têm que começar para acabar, tenho medo disso".