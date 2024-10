Ex-namorada de Israel Novaes expõe traições do cantor

Após Laura Novaes sair em defesa do marido, Israel Novaes, a ex-namorada do cantor rebateu a fala da nutricionista. Ocorre que, o sertanejo revelou, durante uma entrevista a um podcast, que tem dificuldades em se manter fiel. Ele e Laura já estão casados há 3 anos.

Tudo começou quando o cantor declarou: Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta. Se eu luto, significa que é difícil". "Estou em construção. Talvez, daqui a um tempo, vou falar que não tenho dificuldade nenhuma de ser fiel, porque estou nessa transição, tenho três anos de casado, vou fazer quatro. Mas vivia intensamente essa coisa, tive que sair, primeiro tive que entender se iria dar esse passo, não acredito que as coisas têm que começar para acabar, tenho medo disso".

Contudo, em seguida, internautas cobraram um posicionamento da esposa do cantor, após a fala polêmica. Laura então disse que não viu nada demais e revelou: "Eu preferia fingir que não vi nada disso na rede social, quem me conhece sabe. Mas, não tem como. Tem muita gente me desejando força, dizendo que esse cara não me ama, mas eu acho exatamente o contrário". "Eu acredito que a fidelidade é uma luta diária, tem que lembrar daquilo, do ‘sim’. E essa mudança é porque Deus ajudou, ele quis amadurecer, eu acredito que tem um propósito no meu casamento".

No entanto, a ex-companheira do cantor reagiu a resposta de Laura e escreveu em uma página do Instagram: "Coitada! Já até me mandou direct sobre a traição dele com ela". Em seguida, alguns internautas aconselharam Mari Giovanetti a seguir em frente.

Entretanto, ela ainda rebateu e acrescentou: "Superado faz tempo. Deus me livre ficar com um cantor falido que está no buraco e ainda devendo meu pai, que investiu na música dele".