Viviane Araújo dá fora em repórter: "não gosto de falar com você"

A Viviane Araújo parece que ficou incomodada com a presença de um repórter do programa "Fofocalizando" e acabou dando um fora no jornalista. Enquanto o profissional do SBT se aproximava, Viviane resolveu se adiantar, e deixar claro que não gosta do entrevistador.

"Você sabe que eu não gosto de falar com você. Você me respeita!", disparou a beldade. O jornalista ficou, aparentemente, sem reação, após ouvir as declarações da famosa. Contudo, ele não insistiu e deixou a reportagem para uma outra oportunidade.

Vale lembrar que, recentemente, Viviane Araújo usou as redes sociais para defender a colega de trabalho Sophie Charlotte, que se irritou com uma pergunta feita pelo mesmo profissional do programa. O episódio aconteceu enquanto o jornalista cobria o Rock in Rio e resolveu abordar a namorada de Xamã.

"Beijo técnico, você acha que tem que ou não ter língua?". Na sequência, Sophie disparou: "Ai, amor, é tão deselegante essa sua pergunta", disse ela. Na ocasião, Charlotte continuou a resposta e aproveitou para criticar o jornalista.

"Existem técnicas, vários atores têm seus métodos, cada projeto é de um jeito. Não tem uma pedra fundamental, a gente trabalha com arte, com interpretação de personagens. Então, não tem que definir esse tipo de coisa, acho que é uma pergunta que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho para entregar ao público uma história coerente".

