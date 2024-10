Motivo da briga de Andressa Urach e Juju Ferrari é revelado

O motivo da confusão envolvendo Andressa Urach e Juju Ferrari foi revelado. A confusão aconteceu, na quarta-feira (2), durante o aniversário da produtora de conteúdo adulto. Nas redes sociais, ambas se pronunciaram e apresentaram as suas versões.

De acordo com Juju, Urach teria interpretado de forma errada, o fato dela ter pedido para segurar a sua bebida enquanto discursava: “De repente, ela começou a fazer uma pregação lá, falando de Deus. Eu pedi para ela me dar a bebida que estava na mão dela", iniciou ela.

E continuou: "Não sei o que ela achou, mas meteu a bebida na minha cara. Eu fui tentar falar com ela, os seguranças me puxaram e me machucaram. Eles me colocaram para fora da festa. Não sei por que ela fez isso, não teve motivo nenhum”, disse Ferrari.

Entretanto, Urach também se pronunciou, e disse que Juju a xingou: "A Juju é doída. No passado, tivemos um rolo mal resolvido. Ficou me xingando bem no meio do meu agradecimento aos convidados. Não sei se bebeu, sei lá. Não consegui dar atenção pra ela, porque tinha muitas pessoas. E do nada, ela surtou. Não respeitou meus convidados”, relatou Andressa.

Nas redes sociais, os internautas parece que não acreditaram na história: "Quem conhece o histórico da Urach sabe que foi combinado pra ter engajamento", opinou um usuário. "E vocês acreditam nisso? Duas baixas que faz em de tudo para aparecer", disse mais um. "Joga milho! Joga milho!", brincou outro.