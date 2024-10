Dinho Ouro Preto critica estreia do sertanejo no RIR: "eles têm Barretos" - (crédito: Reprodução Instagram )

O vocalista da banca Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, comentou sobre a estreia do sertanejo no Rock in Rio, na última quarta-feira (2). Durante um bate-papo no podcast "G1 Ouviu", o artista afirmou ter sentido falta de ter visto mais shows de rock e de pop no festival.

"Meu instinto é dizer que eles têm o Rock in Rio deles, eles têm Barretos. E ali eu via como a nossa Marques de Sapucaí. Era nossa vez, nossa turma. Mas me lembraram que o primeiro Rock in Rio também foi mais eclético", opinou.

O artista ainda recordou de como foi o primeiro evento do Rock in Rio: “Me lembraram quando eu falei isso que o primeiro Rock in Rio também foi mais eclético. Teve Ivan Lins, Ney Matogrosso, outros artistas, mas era mais MPB, não era sertanejo.

E continuou: "Eles são todos meus amigos, eu fico pisando em ovos para não estar sugerindo mudanças. Eu tenho impressão que a plateia é mais sectária — ou sou eu que sou sectário. Fico pensando se a plateia que gosta de sertanejo gosta de rock também”, ressaltou ele.

Para quem não conhece, a banda Capital Inicial foi formada em 1982, na cidade de Brasília. Os membros iniciais da banda eram: Dinho Ouro Preto (vocal), Fê Lemos (bateria), Flávio Lemos (baixo), Yves Passarell (guitarra).

