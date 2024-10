Maiara reata namoro com Matheus Gabriel - (crédito: Reprodução Instagram )

A cantora Maiara, que faz dupla com Maraisa, e o sertanejo Matheus Gabriel, parece que reataram o relacionamento. De acordo com o jornalista Léo Dias, os pombinhos voltaram. Apesar da assessoria da famosa não falar sobre a sua vida pessoal dela, os rumores ganharam força após o casal ser visto junto, no último mês.

Ainda de acordo com o colunista, as diferenças foram resolvidas e, Matheus, teria sido aceito pela família da artista. Vale lembrar que, Maiara está curtindo férias com toda a família em Orlando, na Flórida (EUA). E ao que tudo indica, Matheus estaria presente.

Para quem não acompanhou, os rumores de uma reconciliação ganharam força no último mês. Maiara chegou ao lado de Matheus Gabriel na "Festa do Peão de Barretos", no interior de São Paulo. Entretanto não posou para fotos com ele. Na ocasião, a sertaneja evitou até mesmo falar sobre o cantor.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a novidade: "Será que dessa vez ele consegue reconhecimento por intermédio dela? Era o que ele queria da outra vez", disparou um usuário. "Que sejam muito felizes", desejou outro. "Nunca vi uma pessoa gostar tanto de terminar e voltar", comentou mais um.

Vale lembrar que, Maiara assumiu o namoro com Matheus Gabriel publicamente em junho de 2023, dois meses após terminar com Fernando Zor, com quem protagonizou idas e vindas em 4 anos juntos. Ao todo, eles terminaram e voltaram 12 vezes.