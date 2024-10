Giselle Bündchen era o sonho de P Diddy, diz ex-empresário

A ex-agente da modelo Gisele Bundchen, Monica Monteiro, contou em entrevista à Folha de São Paulo, que a top model era o sonho de consumo do rapper P Diddy. As declarações, que foram destaque em março deste ano, voltaram a repercutir após as polêmicas envolvendo o cantor.

Questionada sobre as propostas que Gisele recebia, Monica relembrou no desejo que o rapper tinha por ela: “Ah, muita gente. Ela era a maior modelo do mundo, né? Não vamos esquecer. O primeiro marido da Jennifer Lopez, o cantor de rap, por exemplo. Como é o nome dele mesmo? Puff Daddy”, iniciou ela.

E continuou: “Nossa, ele vinha convidando direto a Gisele para ir em balada depois dos desfiles. E a gente não era de balada. Ele chegava, jogava charme e falava: ‘Ah, eu quero que você vá à festa tal, em tal lugar, aparece lá’. Aonde ela ia era esse rebuliço”, contou.

Vale lembrar que, o rapper está preso desde o último dia 16 de setembro, no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é acusado de extorsão e tráfico sexual, incluindo abuso sexual e criação de uma organização criminosa.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a repercussão e declarações da ex-agente: "Ficou só no sonho mesmo. Porque a diva sabe os locais a serem frequentados", comentou um usuário. "Gisele sempre do lado certo da historia", disse outro. "O mantra dela é forte", frisou mais um.