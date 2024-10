Raquel Brito: motivo da desclassificação de A Fazenda é revelado

Raquel Brito deixou o reality 'A Fazenda 16', nesta segunda-feira (07). A saída da peoa pegou internautas e outros confinados de surpresa. A irmã de Davi Brito passou mal no último domingo (06), durante a Prova de Fogo e precisou ser submetida a uma série de exames que culminaram na desclassificação.

Ocorre que, segundo a revista Contigo!, Raquel Brito teria sido diagnosticada com um problema no coração, onde existiria uma alteração delicada. Vale ressaltar que a participante do reality quase desmaiou dentro da casa onde está confinada.

No entanto, em nota, a emissora explicou: "A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes”.

Contudo, logo após Raquel Brito ser atendida, os outros participantes do reality foram informados sobre a saída da peoa do programa. "Peões, a participante Raquel Brito está bem, mas precisa seguir com os cuidados médicos. Após uma bateria de exames, e por orientação médica, ela não seguirá na competição. Por favor, retirem as malas que estão no closet, recolham os pertences dela e devolvam tudo no closet".

Vale lembrar que há algumas semanas atrás, a irmã de Davi Brito teve um mal estar enquanto estava confinada e chegou a comentar com outros participantes que iria pedir para realizar um teste de gravidez. "Vou até pedir um teste ali no closet", disse Raquel. No entanto, Suelen Gervasio alertou: "Amiga, esse teste demora para aparecer". Em seguida, a irmã de Davi Brito foi atendida longe das câmeras pela equipe médica do reality.