Equipe de Raquel Brito atualiza estado de saúde dela após desclassificação

Após ser desclassificada de 'A Fazenda 16' por um problema de saúde, a equipe de Raquel Brito se pronunciou através das redes sociais. A irmã do campeão do 'BBB 24', deixou o programa nesta segunda-feira (07), por orientação médica, após passar mal durante uma prova no último domingo (06).

Por meio de nota, a emissora havia explicado que Raquel foi assistida por uma equipe médica: "A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes”.

No entanto, o time da ex-peoa atualizou o estado de saúde, dando fim a possíveis especulações: "Ela continua sob cuidados da equipe médica, não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida". Anteriormente, eles tinham pedido: "Evitem especular sobre possíveis situações. Vamos esperar as informações oficiais antes de tirar conclusões, certo?"

Os demais participantes do reality também foram informados sobre a desclassificação de Raquel Brito: "Peões, a participante Raquel Brito está bem, mas precisa seguir com os cuidados médicos. Após uma bateria de exames, e por orientação médica, ela não seguirá na competição. Por favor, retirem as malas que estão no closet, recolham os pertences dela e devolvam tudo no closet".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Será que foi grave? Que loucura". "Que ela fique bem!" "Mesmo com todas as críticas, eu só quero que ela esteja bem". "Será que foi a coceira na parte íntima dela que ficou mais grave?"