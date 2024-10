Mariely voltou antes com medo do furacão Loma e Mirella ficaram - (crédito: Reprodução Instagram )

Uma das "Gêmeas Lacração", Mariely Santos, que estava curtindo uma viagem nos Estados Unidos, decidiu voltar para o Brasil, antes do previsto, com medo do furacão Milton. A previsão é de que o fenômeno da natureza atinja a Flórida com força total na noite desta quarta-feira (9).

Em suas redes sociais, Mariely explicou como fez para sair do país e disse também que alertou a irmã e MC Lomma. Na ocasião, a influenciadora explicou que recebeu a notícia através da irmã, que decidiu ficar no local já que estariam em uma área que não será atingida por Milton.

"Disseram que só vai chegar tempestade, mas eu alertei ela (Mirella), e o pessoal. Se eu fosse eles, ou eu voltava para o Brasil [Não sei se dá tempo ainda de pegar o voo], ou sairia da Florida. E eu acho que é isso que eles vão fazer. Mas está todo mundo bem, gente", finalizou ela.

Vale lembrar que, MC Lomma usou as redes sociais, nessa quarta-feira (9) e tranquilizou os fãs. A influenciadora contou que conseguiu realizar uma viagem de última hora para um lugar mais seguro, ainda nos EUA.

"Tudo ok por aqui gente, estamos em outra cidade, há mais de 700 km de distância do furacão. Decidimos vir pra cá porque não estávamos nos sentindo bem e estávamos com medo por conta das meninas", disse Lomma.