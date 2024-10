Jogador é morto a tiros, aos 22 anos

O jogador do Remo, Ricardo Emanuel Alcântara Paiva, de 22, foi morto durante um tiroteio, na última segunda-feira (07), em Marituba, Belém. De acordo com moradores da área onde o crime ocorreu, Ricardo e Flávio eram amigos e estavam sentados em uma calçada após uma partida de futebol disputada em uma arena local, quando um carro preto passou e um dos ocupantes fez vários disparos na direção das vítimas.

No entanto, segundo testemunhas que estavam no local, Ricardo estava acompanhado de um amigo chamado Flávio. Os dois tinham acabado de jogar uma partida de futebol em uma arena e em seguida, sentaram na calçada para conversar.

Contudo, um tempo depois, ainda de acordo com moradores, um veículo na cor preta passou pelo local, parou em frente aos dois rapazes e um dos ocupantes disparou diversos tiros na direção do jogador e de Flávio de Jesus de Souza, que também faleceu.

Além deles, um outro homem foi atingido e veio a óbito na circunstância. Ele foi identificado como Daivison Lucas da Silva Braga. Contudo, ainda não se sabe a motivação do crime. A Polícia Civil de Marituba informou que está investigando o caso.

Em nota, o clube em que Ricardinho jogava, escreveu: "É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento".