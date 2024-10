Namorada de Gilson, ex de Gracyanne, rasga elogios à musa fitness

Yara Vellasco, atual namorada de Gilson de Oliveira , abriu o jogo e revelou sobre como lida com o ciúmes por ver o nome do companheiro envolvido em burburinhos com Gracyanne Barbosa. O personal viveu um affair com a musa fitness e chegou a ser apontado como pivô da separação dos artistas

Em entrevista a revista Contigo!, Yara revelou: "Eu não tenho ciúme nenhum. A gente tem que focar no presente e no futuro, e não se preocupar com o passado (...) Então não me afeta, não me incomoda. Eu acho a Gracyanne maravilhosa, sou fã dela sim. Não é uma pessoa que eu tenha nenhum tipo de problema ou receio".

Além disso, ela acrescentou: "Pelo contrário, eu só desejo coisas boas para ela, inclusive eu sigo ela. Eu acho que ela é uma mulher top. Então, não tenho problema nenhum. Acho ela maravilhosa, linda e vai ser sempre assim. Independentemente da relação deles, do que eles tiveram, é a minha visão em relação a ela, o que eu vejo, e eu acho maravilhosa".

A namorada de Gilson ainda disse que já encontrou Gracyanne pessoalmente: "Tem uns dois anos, em um camarote que eu faço todo ano lá na Sapucaí. Ela subiu, ela era a rainha desse camarote, não lembro se era rainha ou musa, mas ela subiu no palco, dançou comigo, foi super carinhosa. Então, eu acho que ela é uma pessoa muito do bem, sabe? Então, eu sou apaixonada por ela".

Por fim, ela comentou sobre a relação de Gilson com a musa fitness: "Ele contou a mesma história aqui fora para mim (...) O que eu fiquei sabendo foi que ele não foi amante da Gracyanne, que o que eles viveram foi realmente um caso de um relacionamento. Começaram, né? Durante um tempo, ele até falou isso lá, que foi de seis a oito meses, eu não consigo recordar se foram oito meses ou seis meses, mas ele até comentou sobre isso lá (...) E aí aconteceu que todo mundo colocou como se ele fosse o amante da Gracyanne. Mas assim, se é algo que me incomoda? Não, porque eu sei um pouco da história. Claro, eu sei a história por ele, né? Então, o que eu fiquei sabendo, através dele, foi isso".