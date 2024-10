Cíntia Chagas detalhou à polícia agressões que sofreu do ex; veja - (crédito: Reprodução Instagram)

A youtuber Cíntia Chagas detalhou à polícia as agressões que sofreu do ex-marido, Lucas Bove. O ex-casal, que terminou misteriosamente, estavam juntos há dois anos. Após o divórcio, a influenciadora denunciou casos de agressão física e pediu uma medida protetiva contra o político.

De acordo com o apresentador Léo Dias, a professora alegou que o deputado do partido bolsonarista, seria um homem "possessivo, controlador e ciumento". Ela chegou a solicitar uma medida protetiva contra Bove no início do mês alegando estar em um relacionamento tóxico.

Além disso, a youtuber relatou ter vivido momentos desesperadores ao lado do político. Durante uma discussão, Lucas teria arremessado uma faca na sua direção, que acarretou em um corte na sua perna. Em outro momento, ele teria ameaçado queimar as suas coisas.

Cíntia se pronuncia após término, mas não relata agressão

Vale ressaltar que, em setembro deste anos, a influenciadora se pronunciou pela primeira vez após os boatos de que teria se separado porque não queria ter filhos com o ex. No entanto, Cíntia não revelou o que de fato teria acontecido.

"Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, até hoje", escreveu ela em um post no Instagram.

"O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica", lamentou Cíntia