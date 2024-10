Motivo do divórcio de Cintia Chagas é revelado e choca web

Recentemente Cíntia Chagas quebrou o silêncio sobre o que teria motivado o fim do seu casamento com o deputado estadual Lucas Bove. A influenciadora fez um carta aberta aos fãs e afirmou que o término foi motivado por uma situação grave.

No entanto, segundo o jornalista Leo Dias, o matrimônio teria chegado ao fim após um episódio de violência doméstica. No depoimento prestado a polícia a influenciadora teria relatado que vivia um relacionamento tóxico e que o deputado era "possessivo, ciumento e controlador".

Além disso, Cíntia teria pedido uma medida protetiva contra o ex-marido. A influenciadora também teria dito a polícia que sofreu violência física. "Durante uma discussão, o autor arremessou contra sua perna uma faca, a qual caiu no chão e bateu em sua perna, lesionando-a", diz outro trecho do documento.



Contudo, as agressões não param por aí. A influenciadora tambem contou que Lucas "jogou uma garrafa de água mineral nela e que ameaçou queimar as coisas dela". O casamento durou apenas 3 meses e a notícia do divórcio chocou fãs.

Nas redes sociais, Cíntia já tinha falado de forma discreta sobre o ocorrido: "Precisei pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem".