Filho ataca Cid Moreira e diz que testamento será anulado

A divisão de bens e acesso a herança de Cid Moreira tem dado o que falar. O jornalista veio a óbito no dia 3 de outubro deste ano e desde então, Roger Moreira, filho adotivo do comunicador, trava uma luta contra a madrasta, para conseguir acessar o testamento.

Ocorre que Roger foi deixado de fora do documento escrito por Cid Moreira, com uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões. Em entrevista ao site F5, o filho criticou Fátima Moreira: "A imagem que fica para mim é de um coitado, um fantoche na mão dessa mulher, que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro. Dele não tenho rancor nem raiva apesar de tudo".

Além disso, ele disse: "Ela [Fátima Sampaio] vendia imóveis com valores muito maiores, fez negociações suspeitas e sonegou esses valores. Deu baixa em duas empresas dele e abriu uma só com ela como proprietária para que o dinheiro dos trabalhos dele entrassem nessa conta".

Roger Moreira ainda voltou a citar o caso do abuso que teria sofrido por Cid Moreira. Ele revelou: "Me tratei e tomei medicamentos por anos. Na época não tinha a cabeça de hoje nem a real noção de que era abuso".

Por fim, o filho adotivo acrescentou: "A adoção, concluída em 2001, foi uma maneira que ele encontrou de encobrir esses casos na mídia". Cid Moreira estava tratando uma pneumonia quando faleceu. Ele estava em um hospital em Petrópolis, no Rio de Janeiro.