Taylor Swift faz doação milionária para vítimas do furacão Milton

Taylor Swift surpreendeu fãs ao fazer uma doação milionária para ajudar as vítimas do furacão Helene e do furacão Milton, que deve atingir a Flórida ainda nesta quarta-feira (09). A cantora doou 5 milhões de dólares, equivalente a R$ 28 milhões para a organização Feeding America.

No entanto, a organização usou as redes sociais para agradecer a artista. Na publicação, eles revelaram que o dinheiro será destinado ao socorro às vítimas dos desastres naturais que estão atingindo os Estados Unidos.

A Feeding America ainda escreveu: "Essa contribuição ajudará comunidades a se reconstruírem e se recuperarem, fornecendo alimentos essenciais, água potável e suprimentos para as pessoas atingidas por essas tempestades devastadoras".

Além disso, eles disseram: "Juntos, nós podemos causar um real impacto ao dar apoio às famílias enquanto elas navegam pelos desafios à frente Feeding America. Obrigado, Taylor, por estar conosco no movimento para acabar com a fome e para ajudar as comunidades que precisam".

Vale lembrar que o furacão Milton acontece cerca de duas semanas após o furacão Helene ter deixado mais de 200 mortos nos EUA. Milton foi rebaixado para a categoria 3 poucas horas antes de sua previsão de tocar o solo do país. No entanto, especialistas acreditam que esse deva ser um dos piores furacões da Flórida.

